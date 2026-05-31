jones e alisson

Ribaltone Liverpool: come l'arrivo di Iraola può cambiare i piani di Inter e Juventus

Il cambio in panchina al Liverpool stravolge il mercato delle italiane: l'Inter trema per Curtis Jones, mentre la Juventus spera nel via libera per Alisson

31 Mag 2026 - 09:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Curtis Jones verso Milano, Alisson che resta al Liverpool: queste le indicazioni che il mercato restituiva solo fino a qualche ora fa, quando però ancora non si sapeva del ribaltone in panchina che avrebbe investito i Reds. Addio Slot, che potrebbe anche arrivare in Serie A al Milan, ed ecco Iraola, una mossa che ora potrebbe scombinare i piani di Inter e Juventus, nel male come nel bene.

Inter e il nodo Curtis Jones: il cambio Slot-Iraola rischia di sfumare l'affare?

 Partiamo proprio dai nerazzurri, che dallo scorso gennaio stanno lavorando su Jones, profilo per la mediana che piace molto a Chivu tanto da aver superato Koné della Roma nelle preferenze. Il centrocampista inglese aveva aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano già in inverno ma la mancata partenza di Frattesi aveva congelato l'affare sino a oggi, quando l'Inter ha nuovamente bussato alla porta del Liverpool. Sensazioni positive, al di là di una prevedibile divergenza sulle cifre del cartellino visto che la trattativa è solo alle battute iniziali, che però ora andrà messa alla prova dei fatti: Slot aveva detto sì all'addio di Jones, Iraola farà lo stesso? In scadenza 2027, le trattative per il rinnovo erano in alto mare coi Reds ma se il nuovo tecnico desse impulso alla dirigenza di fare un nuovo tentativo le cose potrebbero anche cambiare.

Juventus e l'effetto Alisson: la scelta di Iraola può sbloccare il portiere

 Chi invece spera nell'intervento dell'ex tecnico del Bournemouth è la Juventus che, dopo aver strappato un accordo col giocatore, attendeva solo il via libera del Liverpool per acquistare Alisson. Slot, che aveva timore di perdere troppi senatori (partiranno Robertson e Salah), aveva bloccato il portiere brasiliano nonostante una mezza promessa di lasciarlo partire per Torino con lo scenario di lanciare titolare Mamardashvili. Ora la situazione sarà al vaglio di Iraola: se lo spagnolo promuovesse il georgiano, Alisson sarebbe libero di tornare da Spalletti. A quel punto la Juve rispetterebbe il piano iniziale tra i pali, senza dover valutare alternative come De Gea.

Il Real Madrid è il club che vale di più. Italiane fuori dalla top10: ecco la classifica

1 di 17
© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi
© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi
© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi

© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi

© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi

calciomercato
inter
juventus
jones
alisson
liverpool
andoni iraola

Ultimi video

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

02:01
Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

01:22
Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

02:32
Allegri riparte da Napoli

Allegri riparte da Napoli

02:06
Allegri-Napoli, la svolta

Allegri-Napoli, i perché di una scelta

02:58
CLIP LIVE RAIMONDI SU MILAN PER INFINITY/SITO 28/5 SRV

Raimondi: "Iraola prende tempo, il Milan reagisce: i due piani per l'allenatore"

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

I più visti di Inter

Giuseppe Marotta

Marotta: "Bastoni resta con noi, ora voglio la Champions. Lukaku ci aveva fatto una promessa, ecco perché ho lasciato la Juve"

Scatto Jones: l'Inter prepara l'affondo decisivo. È lui il prescelto per il centrocampo: cosa manca per chiudere

Solet, Bisseck, Kim, Konate e Ruben Dias: il grande giro di difensori che coinvolge Inter, Bayern e Juventus

Frattesi

L’Inter si gioca il jolly di mercato: Frattesi chiave per arrivare a Palestra

L'Inter fa sul serio per Jones: contatto con il Liverpool. Scatto per Palestra, c'è il nome per la difesa

DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Marco Palestra (Cagliari)
09:45
L'Atalanta apre all'Inter per Palestra: "Non sarà come Lookman"
23:13
Napoli, De Bruyne: "Se resto? Devo parlare con il club"
13:57
Liverpool, Slot non è più l'allenatore dei Reds: Iraola in pole
13:50
Udinese, anche Kamara resta un altro anno
12:47
Parma, incontro positivo con Cuesta: l'allenatore resta in gialloblù