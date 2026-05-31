Ribaltone Liverpool: come l'arrivo di Iraola può cambiare i piani di Inter e Juventus

Partiamo proprio dai nerazzurri, che dallo scorso gennaio stanno lavorando su Jones, profilo per la mediana che piace molto a Chivu tanto da aver superato Koné della Roma nelle preferenze. Il centrocampista inglese aveva aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano già in inverno ma la mancata partenza di Frattesi aveva congelato l'affare sino a oggi, quando l'Inter ha nuovamente bussato alla porta del Liverpool. Sensazioni positive, al di là di una prevedibile divergenza sulle cifre del cartellino visto che la trattativa è solo alle battute iniziali, che però ora andrà messa alla prova dei fatti: Slot aveva detto sì all'addio di Jones, Iraola farà lo stesso? In scadenza 2027, le trattative per il rinnovo erano in alto mare coi Reds ma se il nuovo tecnico desse impulso alla dirigenza di fare un nuovo tentativo le cose potrebbero anche cambiare.