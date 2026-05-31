Ribaltone Liverpool: come l'arrivo di Iraola può cambiare i piani di Inter e Juventus

Il Real Madrid è il club che vale di più. Italiane fuori dalla top10: ecco la classifica
© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi
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Il cambio in panchina al Liverpool stravolge il mercato delle italiane: l'Inter trema per Curtis Jones, mentre la Juventus spera nel via libera per Alisson
Curtis Jones verso Milano, Alisson che resta al Liverpool: queste le indicazioni che il mercato restituiva solo fino a qualche ora fa, quando però ancora non si sapeva del ribaltone in panchina che avrebbe investito i Reds. Addio Slot, che potrebbe anche arrivare in Serie A al Milan, ed ecco Iraola, una mossa che ora potrebbe scombinare i piani di Inter e Juventus, nel male come nel bene.
Partiamo proprio dai nerazzurri, che dallo scorso gennaio stanno lavorando su Jones, profilo per la mediana che piace molto a Chivu tanto da aver superato Koné della Roma nelle preferenze. Il centrocampista inglese aveva aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano già in inverno ma la mancata partenza di Frattesi aveva congelato l'affare sino a oggi, quando l'Inter ha nuovamente bussato alla porta del Liverpool. Sensazioni positive, al di là di una prevedibile divergenza sulle cifre del cartellino visto che la trattativa è solo alle battute iniziali, che però ora andrà messa alla prova dei fatti: Slot aveva detto sì all'addio di Jones, Iraola farà lo stesso? In scadenza 2027, le trattative per il rinnovo erano in alto mare coi Reds ma se il nuovo tecnico desse impulso alla dirigenza di fare un nuovo tentativo le cose potrebbero anche cambiare.
Chi invece spera nell'intervento dell'ex tecnico del Bournemouth è la Juventus che, dopo aver strappato un accordo col giocatore, attendeva solo il via libera del Liverpool per acquistare Alisson. Slot, che aveva timore di perdere troppi senatori (partiranno Robertson e Salah), aveva bloccato il portiere brasiliano nonostante una mezza promessa di lasciarlo partire per Torino con lo scenario di lanciare titolare Mamardashvili. Ora la situazione sarà al vaglio di Iraola: se lo spagnolo promuovesse il georgiano, Alisson sarebbe libero di tornare da Spalletti. A quel punto la Juve rispetterebbe il piano iniziale tra i pali, senza dover valutare alternative come De Gea.
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