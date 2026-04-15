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Inter, è Chivu il futuro: si studia un nuovo contratto. Ingaggio da top e un mercato su misura

Il rumeno ha la fiducia di ambiente e club: con lui si progetterà l'Inter del futuro

15 Apr 2026 - 10:35
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I dubbi a inizio stagione erano tanti, ma a Cristian Chivu è bastato meno di una stagione per prendersi l'Inter. Il rumeno, che a lungo ha optato per un profilo basso all'insegna del lavoro per rilanciare un gruppo fortemente deluso dalla finale di Champions League persa a Monaco, è ormai a un passo dallo scudetto al primo anno sulla panchina nerazzurra. Qualcosa di raro per un tecnico cresciuto in casa e che ha saputo lavorare sulla testa dei giocatori. Era tutt'altro che scontato, lo sa bene anche la società che sta pensando di allungargli il contratto.

Un atto di fiducia, condiviso con Oaktree, ma anche una sorta di investitura per il futuro: il nuovo ciclo nerazzurro partirà con Chivu. L'obiettivo del ds Ausilio infatti, è cercare di portare in estate a Milano dei calciatori più vicini alle idee di calcio dell'ex Parma. Che la scorsa estate aveva chiesto Lookman e Koné, mai arrivati alla Pinetina. Alla fine Chivu ha fatto bene con quello che aveva in mano sfruttando al massimo anche il lavoro del suo predecessore Simone Inzaghi. Il prossimo anno invece, la mano del rumeno si vedrà maggiormente: è possibile il passaggio a 4 in difesa all'interno di una rosa che vedrà diversi cambiamenti a partire dal reparto arretrato.

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© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
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© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

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Ma veniamo al contratto: l'ipotesi, scrive La Gazzetta dello Sport, è di un allungamento del contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione (attualmente scade nel 2027), con stipendio aumentato. Dagli attuali 2,5 milioni si potrebbe passare a quota 4 o 5. Forse cinque come l'ingaggio attuale di Allegri e Gasperini rispettivamente con Milan e Roma. L'intenzione c'è ma se ne parlerà meglio a tempo debito. Ossia dopo la vittoria dello scudetto per la quale manca solo la matematica.

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