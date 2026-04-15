Inter, è Chivu il futuro: si studia un nuovo contratto. Ingaggio da top e un mercato su misura

I dubbi a inizio stagione erano tanti, ma a Cristian Chivu è bastato meno di una stagione per prendersi l'Inter. Il rumeno, che a lungo ha optato per un profilo basso all'insegna del lavoro per rilanciare un gruppo fortemente deluso dalla finale di Champions League persa a Monaco, è ormai a un passo dallo scudetto al primo anno sulla panchina nerazzurra. Qualcosa di raro per un tecnico cresciuto in casa e che ha saputo lavorare sulla testa dei giocatori. Era tutt'altro che scontato, lo sa bene anche la società che sta pensando di allungargli il contratto.