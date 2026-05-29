Inter, Frattesi è il jolly del mercato: è la chiave per arrivare a Palestra

Dopo 122 presenze, 15 gol, due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, l'avventura di Davide Frattesi con la maglia dell'Inter è giunta ai titoli di coda. Una cosa è certa: il centrocampista romano non affronterà una terza stagione consecutiva da precario a Milano. Impiegato con il contagocce nell'ultimo anno della gestione Inzaghi — pur risultando decisivo nella storica doppia vittoria in Champions League contro Bayern Monaco e Barcellona — e finito ancor più ai margini sotto la guida di Cristian Chivu, il classe '99 è pronto a cambiare aria per tornare a essere protagonista.