LE PAROLE

Calhanoglu, l'agente zittisce i rumors: "Sta bene all'Inter, nessuna trattativa con il Galatarasay"

Gordon Stipic: "Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta, la lotta per lo scudetto"

14 Apr 2026 - 17:49
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"Hakan Calhanoglu ha un contratto con I'Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all'Inter. Le speculazioni su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse più volte in passato e ora vengono riproposte. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata alcuna richiesta o sondaggio concreto". L'agente del turco Gordon Stipic interviene per mettere a tacere le ultime voci di mercato provenienti dalla Turchia, secondo cui il regista nerazzurro andrà al Galatasaray "al 99%". "Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, I'Inter, la lotta per lo scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra - ha detto Stipic in esclusiva a Fabrizio Romano - Settimana dopo settimana, con le sue prestazioni, la sua passione e il suo senso di responsabilità in campo, continua a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando con grande orgoglio e determinazione ai prossimi Mondiali, dove guiderà la sua nazionale da capitano, una responsabilità che è un onore speciale e che significa tutto per lui".

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