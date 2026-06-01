Venezia: ufficiale, Issa Doumbia ceduto allo Sporting per una cifra record

01 Giu 2026 - 20:41
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Il Venezia ha ceduto il centrocampista Issa Doumbia. "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia - si legge nel comunicato del club lagunare - Arrivato in laguna al'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26". Nelle casse del club lagunare andranno 23 milioni di euro più bonus. Doumbia ha firmato con lo Sporting fino al 2031.

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