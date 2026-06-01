Venezia: ufficiale, Issa Doumbia ceduto allo Sporting per una cifra record

Il Venezia ha ceduto il centrocampista Issa Doumbia. "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia - si legge nel comunicato del club lagunare - Arrivato in laguna al'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26". Nelle casse del club lagunare andranno 23 milioni di euro più bonus. Doumbia ha firmato con lo Sporting fino al 2031.