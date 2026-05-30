Da Bisseck a Ruben Dias, Kim e Konate: il grande intreccio di mercato tra Inter, Bayern e Juventus

I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski
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Grande movimento sul mercato dei centrali: i nerazzurri prenotano il francese dell'Udinese, ma nel frattempo i bavaresi si muovono per Yann sperando di piazzare (magari a Torino) il coreano
L'Inter punta con decisione Curtis Jones ma nel frattempo pianifica anche i movimenti in difesa. La retroguardia nerazzurra è infatti attesa da un profondo restyling. Diversi i calciatori che, arrivati a fine contratto, saluteranno: Francesco Acerbi, Matteo Darmian e, forse, Stefan De Vrij (a cui è stato proposto un rinnovo al ribasso). Ma non è tutto in tema di uscite. Dalla Germania infatti continuano insistenti le voci di un Bayern Monaco molto interessato a Yann Bisseck.
Secondo il quotidiano Bild, i bavaresi stanno scandagliando il mercato dei centrali con l'obiettivo di sostituire l'ex Napoli Kim (su cui c'è forte anche la Juve). Sul loro taccuino sarebbe finito anche il nome del 25enne nerazzurro, che ha da poco cambiato agente. Da Monaco di Baviera starebbero prendendo informazioni sul ragazzo, in particolare starebbero cercando di capire per quale motivo Julian Nagelsmann l'abbia escluso dai convocati per il Mondiale. In ogni caso i primi sondaggi hanno trovato in Viale della Liberazione una controparte aperta a discutere dell'affare: Bisseck può lasciare Milano dai 40 milioni in su. Attenzione però alla candidatura di Ibrahima Konate: il francese lascerà il Liverpool a zero e, secondo quanto si dice in Francia, Bayern e Chelsea sarebbero in pole per ingaggiarlo.
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Già prima di un'eventuale cessione di Bisseck, l'Inter aveva bisogno di difensori. In questo senso si registra l'ascesa di Oumar Solet nelle classifiche di preferenza. Il centrale francese dell'Udinese ha superato anche quel Tarik Muharemovic che tanto piaceva a Chivu e Ausilio ma che ha il "problema" di essere al 50% della Juventus, per cui il Sassuolo, che dalla sua cessione vorrebbe incassare almeno 20 milioni, alza di molto la sua valutazione. Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto l'accordo per portare l'ex Salisburgo a Milano sarebbe imminente: prestito con obbligo tra i 25 e i 30 milioni al primo punto ottenuto a partire da febbraio ’27. Al giocatore un quinquennale a 2,5 milioni.
Dovesse però concretizzarsi l'uscita di Bisseck, l'Inter dovrebbe aggiungere un altro centrale. Nelle ultime ore a farsi largo con insistenza è stato il nome di Ruben Dias. Il portoghese ritiene concluso il suo ciclo con il City e piace moltissimo ai nerazzurri. I rapporti con i Citizens, tra l'altro, sono ottimi: un anno fa l'Inter prelevava da Etihad Manuel Akanji in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. E proprio quell'operazione sarebbe lo standard a cui vorrebbero "ispirarsi" i dirigenti nerazzurri. A Manchester però la pensano diversamente: il colosso della difesa può salutare soltanto a fronte di un assegno da 50 milioni. A queste cifre, l'Inter può limitarsi a sognare.