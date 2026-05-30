IL VALZER

Da Bisseck a Ruben Dias, Kim e Konate: il grande intreccio di mercato tra Inter, Bayern e Juventus

Grande movimento sul mercato dei centrali: i nerazzurri prenotano il francese dell'Udinese, ma nel frattempo i bavaresi si muovono per Yann sperando di piazzare (magari a Torino) il coreano

30 Mag 2026 - 14:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'Inter punta con decisione Curtis Jones ma nel frattempo pianifica anche i movimenti in difesa. La retroguardia nerazzurra è infatti attesa da un profondo restyling. Diversi i calciatori che, arrivati a fine contratto, saluteranno: Francesco Acerbi, Matteo Darmian e, forse, Stefan De Vrij (a cui è stato proposto un rinnovo al ribasso). Ma non è tutto in tema di uscite. Dalla Germania infatti continuano insistenti le voci di un Bayern Monaco molto interessato a Yann Bisseck.

Leggi anche
Luciano Spalletti

Spalletti ha parlato chiaro nel vertice con i dirigenti: almeno un nuovo nome di livello per reparto

Bayern, il dubbio su Bisseck

 Secondo il quotidiano Bild, i bavaresi stanno scandagliando il mercato dei centrali con l'obiettivo di sostituire l'ex Napoli Kim (su cui c'è forte anche la Juve). Sul loro taccuino sarebbe finito anche il nome del 25enne nerazzurro, che ha da poco cambiato agente. Da Monaco di Baviera starebbero prendendo informazioni sul ragazzo, in particolare starebbero cercando di capire per quale motivo Julian Nagelsmann l'abbia escluso dai convocati per il Mondiale. In ogni caso i primi sondaggi hanno trovato in Viale della Liberazione una controparte aperta a discutere dell'affare: Bisseck può lasciare Milano dai 40 milioni in su. Attenzione però alla candidatura di Ibrahima Konate: il francese lascerà il Liverpool a zero e, secondo quanto si dice in Francia, Bayern e Chelsea sarebbero in pole per ingaggiarlo. 

I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski

1 di 32
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Solet prenotato

 Già prima di un'eventuale cessione di Bisseck, l'Inter aveva bisogno di difensori. In questo senso si registra l'ascesa di Oumar Solet nelle classifiche di preferenza. Il centrale francese dell'Udinese ha superato anche quel Tarik Muharemovic che tanto piaceva a Chivu e Ausilio ma che ha il "problema" di essere al 50% della Juventus, per cui il Sassuolo, che dalla sua cessione vorrebbe incassare almeno 20 milioni, alza di molto la sua valutazione. Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto l'accordo per portare l'ex Salisburgo a Milano sarebbe imminente: prestito con obbligo tra i 25 e i 30 milioni al primo punto ottenuto a partire da febbraio ’27. Al giocatore un quinquennale a 2,5 milioni. 

Leggi anche
Frattesi

L’Inter si gioca il jolly di mercato: Frattesi chiave per arrivare a Palestra

Ruben Dias sogno

 Dovesse però concretizzarsi l'uscita di Bisseck, l'Inter dovrebbe aggiungere un altro centrale. Nelle ultime ore a farsi largo con insistenza è stato il nome di Ruben Dias. Il portoghese ritiene concluso il suo ciclo con il City e piace moltissimo ai nerazzurri. I rapporti con i Citizens, tra l'altro, sono ottimi: un anno fa l'Inter prelevava da Etihad Manuel Akanji in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. E proprio quell'operazione sarebbe lo standard a cui vorrebbero "ispirarsi" i dirigenti nerazzurri. A Manchester però la pensano diversamente: il colosso della difesa può salutare soltanto a fronte di un assegno da 50 milioni. A queste cifre, l'Inter può limitarsi a sognare. 

Leggi anche

Scatto Jones: l'Inter prepara l'affondo decisivo. È lui il prescelto per il centrocampo: cosa manca per chiudere

inter
mercato inter
oumar solet
ruben dias
bisseck
bayern monaco
man city
difesa
udinese

Ultimi video

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

02:01
Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

01:22
Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

02:32
Allegri riparte da Napoli

Allegri riparte da Napoli

02:06
Allegri-Napoli, la svolta

Allegri-Napoli, i perché di una scelta

02:58
CLIP LIVE RAIMONDI SU MILAN PER INFINITY/SITO 28/5 SRV

Raimondi: "Iraola prende tempo, il Milan reagisce: i due piani per l'allenatore"

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

I più visti di Inter

Giuseppe Marotta

Marotta: "Bastoni resta con noi, ora voglio la Champions. Lukaku ci aveva fatto una promessa, ecco perché ho lasciato la Juve"

Frattesi

L’Inter si gioca il jolly di mercato: Frattesi chiave per arrivare a Palestra

L'Inter fa sul serio per Jones: contatto con il Liverpool. Scatto per Palestra, c'è il nome per la difesa

Scatto Jones: l'Inter prepara l'affondo decisivo. È lui il prescelto per il centrocampo: cosa manca per chiudere

L'Inter riparte da Chivu, rinnovo entro il weekend. Novità sulla scadenza e sul budget per il mercato

Da Lookman a Palestra: rischio di una nuova telenovela. La chiave per l'Inter può essere... Sarri

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:57
Liverpool, Slot non è più l'allenatore dei Reds: Iraola in pole
13:50
Udinese, anche Kamara resta un altro anno
12:47
Parma, incontro positivo con Cuesta: l'allenatore resta in gialloblù
11:21
Atalanta, ufficiale Giuntoli nuovo direttore sportivo
22:08
Barcellona: ufficiale Anthony Gordon fino al 2031