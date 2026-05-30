Da Bisseck a Ruben Dias, Kim e Konate: il grande intreccio di mercato tra Inter, Bayern e Juventus

Secondo il quotidiano Bild, i bavaresi stanno scandagliando il mercato dei centrali con l'obiettivo di sostituire l'ex Napoli Kim (su cui c'è forte anche la Juve). Sul loro taccuino sarebbe finito anche il nome del 25enne nerazzurro, che ha da poco cambiato agente. Da Monaco di Baviera starebbero prendendo informazioni sul ragazzo, in particolare starebbero cercando di capire per quale motivo Julian Nagelsmann l'abbia escluso dai convocati per il Mondiale. In ogni caso i primi sondaggi hanno trovato in Viale della Liberazione una controparte aperta a discutere dell'affare: Bisseck può lasciare Milano dai 40 milioni in su. Attenzione però alla candidatura di Ibrahima Konate: il francese lascerà il Liverpool a zero e, secondo quanto si dice in Francia, Bayern e Chelsea sarebbero in pole per ingaggiarlo.