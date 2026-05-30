Inter scatto Jones: i nerazzurri preparano l'affondo decisivo

Ed ecco allora che le richieste per il centrocampista classe 2001 nato e cresciuto a Liverpool e nel Liverpool si sono ammorbidite. La prima richiesta emersa dai colloqui a Montecarlo tra Piero Ausilio e il suo omologo Reds, Richard Hughes, hanno prodotto una fumata grigia: per portare via Jones da Anfield servono una trentina di milioni più una percentuale sulla futura rivendita. La prima offerta dell'Inter si attestava intorno ai 20: una forbice ampia tra domanda e offerta che tuttavia non scoraggia i protagonisti della trattativa. La sensazione è che portando l'offerta a 25 e lavorando sulla percentuale da destinare ai Reds si possa arrivare a dama.