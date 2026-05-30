Inter scatto Jones: i nerazzurri preparano l'affondo decisivo

I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski
© IPA
© IPA
Chi ha tempo non perda tempo. Manca ancora circa un mese all'apertura ufficiale del calciomercato ma l'Inter nei prossimi giorni potrebbe già chiudere il primo colpo della sessione: Curtis Jones, 25enne tuttofare del centrocampo del Liverpool. Il centrocampista inglese da tempo è stato individuato come l'innesto giusto per portare verticalità, intensità e fantasia nella mediana nerazzurra e, nelle ultime settimane, ha superato anche la concorrenza di Manu Kone, centrocampista francese della Roma già da tempo nel mirino dell'Inter.
L'operazione Jones stuzzica i piani alti di Viale della Liberazione non solo per l'aspetto tecnico, ma anche per quello economico. L'inglese ha un contratto in scadenza nel 2027, condizione che mette i Reds spalle al muro: cederlo ora o rischiare che il 25enne possa firmare a gennaio per chi vuole. Di questi giorni è la notizia dell'addio a zero del gigante Ibrahima Konate, 27enne difensore centrale francese: ad Anfield si vorrebbe evitare di perdere un altro gioiello a scadenza.
© IPA
© IPA
Ed ecco allora che le richieste per il centrocampista classe 2001 nato e cresciuto a Liverpool e nel Liverpool si sono ammorbidite. La prima richiesta emersa dai colloqui a Montecarlo tra Piero Ausilio e il suo omologo Reds, Richard Hughes, hanno prodotto una fumata grigia: per portare via Jones da Anfield servono una trentina di milioni più una percentuale sulla futura rivendita. La prima offerta dell'Inter si attestava intorno ai 20: una forbice ampia tra domanda e offerta che tuttavia non scoraggia i protagonisti della trattativa. La sensazione è che portando l'offerta a 25 e lavorando sulla percentuale da destinare ai Reds si possa arrivare a dama.
Anche perché a giocare un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda è Jones stesso. L'inglese già a gennaio, quando è nata l'idea di portarlo a Milano, aveva dato apertura totale al nerazzurro e a una nuova avventura lontana dalla Premier League per ritagliarsi un ruolo da vero protagonista. Oggi al Liverpool è il dodicesimo uomo, Curtis vuole di più e all'Inter potrebbe trovare la dimensione ideale per il definitivo salto di qualità che non gli è riuscito in questi anni.
© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi
© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi