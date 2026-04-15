Inter, ipotesi Fort nell'affare Bastoni: prime chiacchiere col Barcellona, lo scenario

Spalletti raggiunge Allegri e Gasp, Conte sempre in vetta: ecco quanto guadagnano gli allenatori di Serie A
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
Il terzino dell'Elche è un profilo gradito ai nerazzurri: la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane
Passano i giorni e non si spengono le voci che accostano Alessandro Bastoni al Barcellona. Aggiornamenti sull'affare arrivano da Matteo Moretto che ha dipinto il quadro di una eventuale trattativa. Eventuale perché allo stato attuale non c'è alcuna offerta ufficiale da parte dei blaugrana: solo qualche contatto tra i due club per cercare di capire i margini di una possibile operazione. Nulla di più, con il calciatore che è concentrato solo sulle prossime partite. Insomma l'affare potrebbe entrare nel vivo esclusivamente con lo scudetto in tasca.
L'Inter valuta il centrale cresciuto nell'Atalanta circa 70 milioni di euro: il prezzo è alto ma i catalani non sono spaventati. Ed è assai possibile che proveranno ad abbassare la parte cash, comunque consistente, con l'inserimento di alcune contropartite. Una o due, afferma Moretto che indica anche un profilo che potrebbe finire nell'affare. Parliamo di Hector Fort, adesso in prestito all'Elche. Classe 2006, Fort è un terzino destro con grandi margini di miglioramento. In questa stagione ha totalizzato solo nove presenze (condite da un gol e due assist) a causa di un problema alla spalla che lo ha tenuto a lungo ai box. Il 19enne, capace di agire anche sulla fascia sinistra, piace ai nerazzurri che potrebbero decidere di prenderlo in considerazione.
Il condizionale è d'obbligo, perché siamo davanti esclusivamente a chiacchiere preliminari. Affinché l'affare entri nel vivo bisognerà attendere almeno la fine di maggio, quando sarà necessario valutare anche le intenzioni dello stesso Bastoni, bersagliato dalla critica ma molto apprezzato dai tifosi nerazzurri come evidenziato nell'ultima partita andata in scena a San Siro contro la Roma.
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
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