Inter, ipotesi Fort nell'affare Bastoni: prime chiacchiere col Barcellona, lo scenario

L'Inter valuta il centrale cresciuto nell'Atalanta circa 70 milioni di euro: il prezzo è alto ma i catalani non sono spaventati. Ed è assai possibile che proveranno ad abbassare la parte cash, comunque consistente, con l'inserimento di alcune contropartite. Una o due, afferma Moretto che indica anche un profilo che potrebbe finire nell'affare. Parliamo di Hector Fort, adesso in prestito all'Elche. Classe 2006, Fort è un terzino destro con grandi margini di miglioramento. In questa stagione ha totalizzato solo nove presenze (condite da un gol e due assist) a causa di un problema alla spalla che lo ha tenuto a lungo ai box. Il 19enne, capace di agire anche sulla fascia sinistra, piace ai nerazzurri che potrebbero decidere di prenderlo in considerazione.