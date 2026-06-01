L'Inter chiede a De Vrij di restare: offerto il rinnovo fino al 2027

L'Inter ha proposto ufficialmente il rinnovo a Stefan De Vrij per un'altra stagione a stipendio ridotto. Il contratto del difensore olandese è in scadenza il 30 giugno 2026. Il giocatore, escluso dalla lista degli Orange per il Mondiale dopo l'infortunio muscolare rimediato nel corso dell'ultima giornata di campionato a Bologna, preferirebbe un biennale. Le alternative sono Arabia Saudita o Grecia. "Anche l'idea di andare fuori dall'Italia è una delle cose che lui mi ha comunque sollecitato, fermo restando che l'Inter è la squadra del cuore - ha detto qualche giorno fa il suo agente Federico Pastorello - È la squadra che l'ha portato a diventare il giocatore che è".