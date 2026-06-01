Juve: occhi su Brahim Diaz, per la porta piace 'Dibu' Martinez

La Juventus ha messo gli occhi sul portiere Emiliano 'Dibu' Martinez, fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa ma che in estate potrebbe lasciare i Villans nonostante un contratto fino al 30 giugno 2029. Lo riferisce Sky Sport. I costi dell'operazione sono alti. L'altro nome per la porta è quello di Guglielmo Vicario del Tottenham, già nel mirino dell'Inter. Per la trequarti idea Brahim Diaz, che piace molto a mister Spalletti. L'ex Milan sta valutando il suo futuro al Real Madrid, dove nell'ultima stagione ha collezionato 42 presenze, con due gol e nove assist all'attivo.