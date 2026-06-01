Juve: occhi su Brahim Diaz, per la porta piace 'Dibu' Martinez

01 Giu 2026 - 23:43
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La Juventus ha messo gli occhi sul portiere Emiliano 'Dibu' Martinez, fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa ma che in estate potrebbe lasciare i Villans nonostante un contratto fino al 30 giugno 2029. Lo riferisce Sky Sport. I costi dell'operazione sono alti. L'altro nome per la porta è quello di Guglielmo Vicario del Tottenham, già nel mirino dell'Inter. Per la trequarti idea Brahim Diaz, che piace molto a mister Spalletti. L'ex Milan sta valutando il suo futuro al Real Madrid, dove nell'ultima stagione ha collezionato 42 presenze, con due gol e nove assist all'attivo.

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