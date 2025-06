Inter, all in su Fabregas: si spera di chiudere entro pochi giorni

INTER, PRIMO CONTATTO CON FABREGAS

L'obiettivo numero uno, quello su cui subito si sono indirizzati i pensieri infatti è Cesc Fabregas: lo spagnolo è per età, idee, prospettive di crescita l'erede prescelto per la panchina interista. Fabregas è legato al Como da un contratto in scadenza nel 2028, percepisce uno stipendio pari a un milione a stagione, da tempo sta lavorando al rinnovo con il club lariano (rifiutando nelle settimane scorse il corteggiamento di club prestigiosi come il Bayer Leverkusen e Roma). Sinora, però, non ha ancora firmato alcun prolungamento e la sua dichiarata "ammirazione" per l'Inter inzaghiana ha avvalorato in questi giorni la tesi che l'unica squadra per cui sarebbe pronto a separarsi dal Como è appunto quella nerazzurra. Proprio martedì sera c'è stato un primo contatto e ne sono attesi altri nelle prossime ore per cercare di arrivare alla fumata bianca entro pochi giorni.