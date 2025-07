Calhanoglu è a Istanbul: martedì l'incontro col Fenerbahce, l'Inter lo aspetta al raduno

Come anche confermato in giornata dal presidente Beppe Marotta, in Viale della Liberazione non è sinora arrivata nessuna proposta concreta e nulla è sostanzialmente cambiato rispetto a una settimana fa. Esattamente come da Calhanoglu non è stata avanzata alcuna richiesta di cessione, nonostante la voglia ormai evidente di tornare nel suo paese.