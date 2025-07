In casa Udinese è ancora incerto quale sarà il futuro di Alexis Sanchez, soprattutto dopo i post pubblicati dal calciatore cileno sui social. Una decisione dovrebbe essere presa a breve come riportato dal direttore generale Franco Collavino in un'intervista al Messagero Veneto: "Mi limito a dire che a breve ci dovrà essere un chiarimento tra le parti per il bene di tutti".