L'Inter cerca la chiave per Lookman, ma l'Atalanta non scende da quota 50

Un paio di milioni in più per provare a far gola all'Atalanta con il sogno Ademola Lookman pronto a diventare realtà. Dopo l'offerta, rifiutata, da 40 milioni, cifra considerata congrua dall'Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno chiesto alla proprietà Oaktree uno sforzo ulteriore per provare a regalare a Chivu il forte attaccante nigeriano. Un paio di milioni, come detto, che al momento difficilmente basterebbero per convincere l'Atalanta a cedere il suo gioiello. Il club bergamasco, forte anche dell'interessamento di squadre di Premier, non ha alcuna intenzione di scendere da quota 50 milioni e potrebbe semmai trattare sulla formula.