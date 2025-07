Inter, settimana decisiva per Lookman: Marotta lavora per evitare un nuovo 'caso Koopmeiners'

Inizia oggi la settimana che porta al raduno dell'Inter: appuntamento per sabato 26 luglio per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Al di là dell'anteprima riservata a quanti avevano lasciato anzitempo gli Stati Uniti perché acciaccati - per costoro l'inizio dei lavori è fissato tra domani e mercoledì - Chivu inizierà così l'avvicinamento al campionato con il gruppo al completo dopo una ventina di giorni di stacco e riposo, utili a smaltire le tossine fisiche e mentali accumulate nel finale della stagione conclusasi con le delusioni di Champions e Mondiale per Club.