A trentanove anni, ma soprattutto dopo aver vinto trentuno trofei in carriera, Rafinha dice addio al calcio giocato. L'ex terzino di Genoa e Bayern Monaco ha annunciato su Instagram il suo ritiro: "Oggi arriva il fischio finale per me. È il momento di dire ufficialmente addio al campo, e lo faccio con il cuore sereno e pieno di gratitudine".