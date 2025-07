Milan in chiusura per Pervis Estupinan. Il club rossonero sta compeltando lo scambio di documenti col Brigthon e mercoledì il giocatore è atteso in Italia per visite e firma. Cifre alla mano, dovrebbe trattarsi di un'operazione complessiva da 18 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del terzino sinistro.