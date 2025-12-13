Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, il ds Fabiani: "Concentrati su operazioni da fare, Tavares resterà"

13 Dic 2025 - 20:35

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato anche di mercato. "Chiaro le riflessioni siano ai massimi livelli, il calcio si può fare in tanti modi, anche con le idee, non per forza chi spende di più ha ragione, per quanto ne so visto il confronto con allenatore e presidente, siamo concentrati su qualche operazioni da fare, le teniamo per noi. Tavares? È un giocatore della Lazio, ha fatto cose importanti ma non è che ogni volta che qualcuno va in calo di prestazione bisogna crocifiggerlo. L’obbligo nostro è saper gestire questi momenti, credo rimarrà un giocatore della Lazio", ha detto a Dazn.

