Branca svela i segreti del Triplete: "Ibra voleva Messi, Mou si infuriò per Sneijder. E su Maicon..."

Marco Branca, ex direttore sportivo dell'Inter, ha raccontato alcuni retroscena relativi a tre acquisti fatti ai tempi del club nerazzurro. Si parte dallo scambio Ibrahimovic-Eto'o dell'estate 2009: "Fu una cosa nata piano piano, la volontà di Zlatan era quella di andare al Barcellona, di giocare con Messi, di vincere la Champions League. Un giorno gli uomini mercato del Barcellona, di ritorno da un viaggio per visionare un difensore, fanno scalo a Milano e ci chiamano, invitandoci a cena e la trattativa è partita. Inizialmente l'accordo prevedeva l'inserimento di Hleb nell'affare ma poi il bielorusso rifiutò di venire quindi chiudemmo per il cartellino di Eto'o più 50 milioni di euro".