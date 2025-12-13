Logo SportMediaset

Manovre nerazzurre

Inter, scelto l'erede di Sommer: tutto su Vicario, ma c'è distanza sul prezzo

Inter a caccia del dopo Sommer: Vicario è la prima scelta. Il portiere vuole tornare in Italia, ma il Tottenham spara alto

di Redazione
13 Dic 2025 - 09:19

Il futuro della porta dell'Inter sembra già scritto: Yann Sommer, che a breve compirà 37 anni, dovrebbe salutare a fine stagione non rinnovando il contratto. Al contempo non c'è tutta questa certezza sull'affidare la titolarità a Josep Martinez, rendendo necessario un investimento estivo sul mercato.

Il ritorno di fiamma: Vicario in pole

 I dirigenti nerazzurri cercano un profilo affidabile, esperto ma non "vecchio", una garanzia immediata. Il nome cerchiato in rosso è quello di Guglielmo Vicario. Per il portiere del Tottenham, classe 1996, si tratta di un ritorno di fiamma: l'Inter lo aveva già trattato a lungo nell'estate 2023 prima di virare su Sommer a causa dei ritardi nella cessione di Onana. Due anni dopo Vicario ha acquisito un curriculum internazionale visto che ha debuttato in Champions League e in Nazionale ed è reduce dalla vittoria dell'Europa League da protagonista con gli Spurs.

Non solo: considererebbe l'Inter un sogno professionale visto che il suo idolo era Handanovic. Inoltre la voglia di tornare in Italia è tanta, complice anche qualche critica ricevuta recentemente da una parte della tifoseria inglese per alcune incertezze.

Il nodo economico e l'alternativa

 Se la volontà del giocatore è chiara, l'ostacolo è il prezzo. Il Tottenham, forte di un contratto fino al 2028, non ha necessità di vendere. Gli inglesi valutano il cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro mentre l'Inter vorrebbe contenere l'investimento entro il recinto dei 20 milioni.

