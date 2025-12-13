Inter, scelto l'erede di Sommer: tutto su Vicario, ma c'è distanza sul prezzo

I dirigenti nerazzurri cercano un profilo affidabile, esperto ma non "vecchio", una garanzia immediata. Il nome cerchiato in rosso è quello di Guglielmo Vicario. Per il portiere del Tottenham, classe 1996, si tratta di un ritorno di fiamma: l'Inter lo aveva già trattato a lungo nell'estate 2023 prima di virare su Sommer a causa dei ritardi nella cessione di Onana. Due anni dopo Vicario ha acquisito un curriculum internazionale visto che ha debuttato in Champions League e in Nazionale ed è reduce dalla vittoria dell'Europa League da protagonista con gli Spurs.