Cagliari, Angelozzi: "Palestra e Caprile restano fino a giugno"

Il ds del Cagliari Guido Angelozzi ha parlato di mercato prima della partita contro l'Atalanta. "Palestra e Caprile sono due giocatori attenzionati dal mercato - ha spiegato -. Palestra è uno dei laterali più forti in Europa e anche Caprile è forte. Pensiamo a tenerli fino a fine anno, poi vediamo. Il presidente non vuole cederli, anche se arrivano delle richieste". Poi sulel manovre di gennaio: "Sicuramente facciamo del mercato, abbiamo perso Belotti e Felici. Facciamo un mercato d'intelligenza, cerchiamo di portare italiano perché il presidente vuole così e giovani come vuole il mister"