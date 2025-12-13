Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Cagliari, Angelozzi: "Palestra e Caprile restano fino a giugno"

13 Dic 2025 - 22:12
Marco Palestra (Atalanta) in prestito secco al Cagliari: 11 presenze 2 assist © IPA

Marco Palestra (Atalanta) in prestito secco al Cagliari: 11 presenze 2 assist © IPA

Il ds del Cagliari Guido Angelozzi ha parlato di mercato prima della partita contro l'Atalanta. "Palestra e Caprile sono due giocatori attenzionati dal mercato - ha spiegato -. Palestra è uno dei laterali più forti in Europa e anche Caprile è forte. Pensiamo a tenerli fino a fine anno, poi vediamo. Il presidente non vuole cederli, anche se arrivano delle richieste". Poi sulel manovre di gennaio: "Sicuramente facciamo del mercato, abbiamo perso Belotti e Felici. Facciamo un mercato d'intelligenza, cerchiamo di portare italiano perché il presidente vuole così e giovani come vuole il mister"

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:20
Bayern Monaco, Sacha Boey verso l'addio a gennaio
Marco Palestra (Atalanta) in prestito secco al Cagliari: 11 presenze 2 assist
22:12
Cagliari, Angelozzi: "Palestra e Caprile restano fino a giugno"
21:35
Bruno Fernandes rivela: "Sono stato tentato di firmare con il Benfica"
20:35
Lazio, il ds Fabiani: "Concentrati su operazioni da fare, Tavares resterà"
19:30
Sassuolo, non solo Serie A: Pinamonti nel mirino anche della Premier League