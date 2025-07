Per Lookman è una partita a scacchi: l'Inter non molla. Intanto il nigeriano si infortuna

Il no dell'Atalanta alla prima offerta dell'Inter da 40 milioni di euro non ha scoraggiato Marotta e Ausilio. La dirigenza nerazzurra vuole a tutti i costi regalare il nigeriano a Chivu, e non ha intenzione di mollare la presa. Naturalmente in Via della Liberazione si fa forza sulla volontà del calciatore di cambiare maglia e su quella promessa che i Percassi gli avrebbero fatto nell'estate del 2024 quando a volerlo era il Psg. Ossia di cederlo un anno dopo davanti alla proposta di una big. Adesso Ademola preme per andarsene, e a Bergamo non hanno chiuso la porta. Ma gli orobici vogliono incassare il massimo, ossia 50 milioni di euro. La speranza è che l'Atletico Madrid torni a farsi sotto per scatenare una vera e propria asta.