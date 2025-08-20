Logo SportMediaset
INTER

Il Napoli ci ha provato per Pio Esposito: l'Inter ha detto no a 45 milioni di euro

Per il giovane attaccante i nerazzurri avevano già risposto negativamente ai 40 milioni messi sul tavolo dall'Atalanta

20 Ago 2025 - 14:22
© Getty Images

© Getty Images

Dovbyk? Hojlund? Kean? Zirkzee? Tanti profili sondati e cercati dal Napoli per sostituire l'infortunato Lukaku. Questi e altri ancora. Ma il sogno di Aurelio De Laurentiis era un altro: Pio Esposito! Era perché l'Inter non ha mai inteso discuterne, nemmeno di fronte a una offerta iniziale di 45 milioni! Un no secco, per quanto fonti vicine alla società partenopea sostengano non ci sia mai stato un contatto ufficiale. Un rifiuto perentorio: i nerazzurri considerano incedibile l'attaccante tornato quest'anno alla base dopo l'ottima annata in Serie B con lo Spezia. Tutti sono convinti di avere in rosa una punta completa, forte fisicamente e tecnicamente e con uno straordinario senso del gol.

Dal Mondiale per Club alle amichevoli estive, Esposito ha scalato posizioni su posizioni, convincendo prima Chivu e la dirigenza interista a tenerlo in rosa e poi ad accantonare la pista Lookman, concentrando così le attenzioni di mercato su altri reparti. Insomma, Pio non si tocca. Anzi, in una stagione lunga e ricca di impegni tutti sono certi che troverà spazio per mostrare quelle qualità che ne hanno fatto oggetto di vani desideri da parte di altri club, non ultima anche la stessa Atalanta che per lui era arrivata a offrire 40 milioni. Senza scordare i 50 milioni che sarebbero potuti arrivare dalla Premier, nello specifico dal Newcastle.

