Inter, Kostov nel mirino: chi è il 2008 della Stella Rossa "più forte dai tempi di Stankovic"
Il ds del club serbo: "Non posso dire chi ha chiamato, ma abbiamo ricevuto un'offerta da 20 milioni", dietro ci sono i nerazzurri?
La Stella Rossa si gode il nuovo gioiello del calcio serbo: il nome del 2008 Vasilije Kostov è sempre più chiacchierato nei salotti del calciomercato. Il motivo è molto semplice: le prestazioni, e i numeri, che questo trequartista sta mettendo insieme a 17 anni sono fuori dal comune.
Chi è Kostov
Alla prima stagione con i grandi sono già 2000 i minuti racimolati in campo tra tutte le competizioni conditi da 6 assist e 11 gol di cui sono arrivati in Europa League, contro Porto e Malmoe. Un bottino non indifferente per un centrocampista, soprattutto considerando la giovanissima età. L'Inter, sempre molto attenta ai talenti dei Balcani, lo segue con interesse ma, a sentire le parole del CEO della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, prenderlo sarà tutt'altro che semplice: "Non posso dire chi ha chiamato, ma abbiamo già ricevuto un'offerta da 20 milioni". Che ci sia proprio l'Inter dietro?.
"Più forte dai tempi di Stankovic"
A Belgrado non hanno dubbi sull'avvenire di questo ragazzo. Tanto che il ds del club, Mitar Mrkela, ha scomodato un paragone molto pesante, soprattutto se letto in chiave nerazzurra: "Kostov gioca il miglior calcio di qualsiasi altro giocatore della sua età, non so se degli ultimi anni, forse da Dejan Stankovic. A 17 anni ha già deciso molte partite importanti. È un giocatore incredibile in termini di qualità, e sta ancora crescendo. Ha segnato 9 gol in campionato, messo a referto 7 assist, e come centrocampista partecipa molto sia alla fase difensiva che a quella offensiva. I suoi numeri sono fantastici, e credo che sarà un nuovo trasferimento da record per il nostro calcio".
Venti milioni per un ragazzo di 17 anni sono sicuramente un investimento molto importante, ma Oaktree ha dimostrato di essere disposta a investire su giovani con potenziale. Da capire il percorso che i nerazzurri immaginano per Kostov: subito prima squadra o almeno inizialmente in Under23? Oppure un prestito alla Stankovic Jr? Ancora è presto per discorsi di questo genere, ma il trend è chiaro: l'Inter è sempre più proiettata nel futuro con una nuova guida: quella verde.