Inter, Kostov nel mirino: chi è il 2008 della Stella Rossa "più forte dai tempi di Stankovic"

Il ds del club serbo: "Non posso dire chi ha chiamato, ma abbiamo ricevuto un'offerta da 20 milioni", dietro ci sono i nerazzurri?

28 Feb 2026 - 13:37
La Stella Rossa si gode il nuovo gioiello del calcio serbo: il nome del 2008 Vasilije Kostov è sempre più chiacchierato nei salotti del calciomercato. Il motivo è molto semplice: le prestazioni, e i numeri, che questo trequartista sta mettendo insieme a 17 anni sono fuori dal comune.

Chi è Kostov

 Alla prima stagione con i grandi sono già 2000 i minuti racimolati in campo tra tutte le competizioni conditi da 6 assist e 11 gol di cui sono arrivati in Europa League, contro Porto e Malmoe. Un bottino non indifferente per un centrocampista, soprattutto considerando la giovanissima età. L'Inter, sempre molto attenta ai talenti dei Balcani, lo segue con interesse ma, a sentire le parole del CEO della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, prenderlo sarà tutt'altro che semplice: "Non posso dire chi ha chiamato, ma abbiamo già ricevuto un'offerta da 20 milioni". Che ci sia proprio l'Inter dietro?.

 Aleksandar Stankovic

Inter, si allunga la fila per Stankovic: ora anche Simeone è innamorato di lui

"Più forte dai tempi di Stankovic"

 A Belgrado non hanno dubbi sull'avvenire di questo ragazzo. Tanto che il ds del club, Mitar Mrkela, ha scomodato un paragone molto pesante, soprattutto se letto in chiave nerazzurra: "Kostov gioca il miglior calcio di qualsiasi altro giocatore della sua età, non so se degli ultimi anni, forse da Dejan Stankovic. A 17 anni ha già deciso molte partite importanti. È un giocatore incredibile in termini di qualità, e sta ancora crescendo. Ha segnato 9 gol in campionato, messo a referto 7 assist, e come centrocampista partecipa molto sia alla fase difensiva che a quella offensiva. I suoi numeri sono fantastici, e credo che sarà un nuovo trasferimento da record per il nostro calcio". 

Carboni, che sfortuna: si rompe di nuovo il crociato, addio al Mondiale e futuro all'Inter in bilico

Venti milioni per un ragazzo di 17 anni sono sicuramente un investimento molto importante, ma Oaktree ha dimostrato di essere disposta a investire su giovani con potenziale. Da capire il percorso che i nerazzurri immaginano per Kostov: subito prima squadra o almeno inizialmente in Under23? Oppure un prestito alla Stankovic Jr? Ancora è presto per discorsi di questo genere, ma il trend è chiaro: l'Inter è sempre più proiettata nel futuro con una nuova guida: quella verde.

