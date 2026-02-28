Inter, Kostov nel mirino: chi è il 2008 della Stella Rossa "più forte dai tempi di Stankovic"

A Belgrado non hanno dubbi sull'avvenire di questo ragazzo. Tanto che il ds del club, Mitar Mrkela, ha scomodato un paragone molto pesante, soprattutto se letto in chiave nerazzurra: "Kostov gioca il miglior calcio di qualsiasi altro giocatore della sua età, non so se degli ultimi anni, forse da Dejan Stankovic. A 17 anni ha già deciso molte partite importanti. È un giocatore incredibile in termini di qualità, e sta ancora crescendo. Ha segnato 9 gol in campionato, messo a referto 7 assist, e come centrocampista partecipa molto sia alla fase difensiva che a quella offensiva. I suoi numeri sono fantastici, e credo che sarà un nuovo trasferimento da record per il nostro calcio".