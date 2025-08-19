Muro Brighton per Baleba, lo Utd vira su Agoume: quanto incasserebbe l'Inter dalla cessione

L'Inter vanta ancora un 10% sulla rivendita del calciatore, una clausola che i nerazzurri hanno voluto fortemente inserire nell'accordo con gli spagnoli. Agoume infatti un anno fa si è trasferito a Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni e il 50% sulla futura rivendita per incassare qualcosa nel caso d iesplosione del giocatore lontano da San Siro. L’Inter infatti ha sempre creduto fortemente nel ragazzo, acquistato nel 2019 dal Sochaux per 4,5 milioni quando era appena 17enne: a Milano non ha rispettato le aspettative che c'erano su di lui, ma a Siviglia ha ritrovato smalto e minuti per mettersi in mostra.