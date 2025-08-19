Logo SportMediaset
L'EX

Muro Brighton per Baleba, lo Utd vira su Agoume: quanto incasserebbe l'Inter dalla cessione

I nerazzurri vantano ancora un 10 per cento sulla rivendita del mediano del Siviglia protagonista con la Francia under21 negli ultimi Europei di categoria

19 Ago 2025 - 18:46

Potrebbe non essere finito il gruzzolo portato nelle casse dell'Inter da Lucien Agoumé: il mediano francese del Siviglia è entrato nel mirino del Manchester United, alla ricerca di un centrocampista di rottura dopo il no incassato dal Brighton per Carlos Baleba. Per cedere il classe 2002 gli andalusi chiedono tra i 30 e i 40 milioni: cifra che i Red Devils potrebbero ritenere congrua per assicurarsi uno dei protagonisti con la Francia nell'ultimo Europeo under21.

Leggi anche

L'Atalanta multa Lookman, il nigeriano si allenerà da solo sino a fine mercato

L'Inter vanta ancora un 10% sulla rivendita del calciatore, una clausola che i nerazzurri hanno voluto fortemente inserire nell'accordo con gli spagnoli. Agoume infatti un anno fa si è trasferito a Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni e il 50% sulla futura rivendita per incassare qualcosa nel caso d iesplosione del giocatore lontano da San Siro. L’Inter infatti ha sempre creduto fortemente nel ragazzo, acquistato nel 2019 dal Sochaux per 4,5 milioni quando era appena 17enne: a Milano non ha rispettato le aspettative che c'erano su di lui, ma a Siviglia ha ritrovato smalto e minuti per mettersi in mostra.

Leggi anche

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Dopo aver deciso di tenerlo in rosa, versando i primi 4 milioni, il Siviglia ha deciso di investire altri 4 per abbassare quella percentuale di rivendita dal 50 al 10 per cento. Ora quindi, in caso di cessione allo United, potrebbero arrivare altri 2,5-3 milioni nelle casse nerazzurre che porterebbero il costo totale dell'operazione sopra i 10 milioni di euro. L'inter fa un buon incasso su un giocatore mai protagonista con la prima squadra ma, ironia della sorte, ora potrebbe spendere una cifra molto più alta per acquistare un altro calciatore con le caratteristiche di Agoume. 

inter
lucien agoume
siviglia
manchester united

