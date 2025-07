Inter a caccia del sostituto di Calhanoglu, idea Kokcu: il Benfica vuole 40 milioni

Un colpo in prospettiva per l'Inter che, oltre all'addio prossimo del 20, potrebbe salutare Mkhitaryan e Frattesi a stretto giro, con Kokcu che potrebbe essere di fatto autofinanziato dalle cessioni. Ma anche la Roma è sul turco, con i giallorossi che avrebbero preso contatti con l'entourage del 24enne per sondare la fattibilità dell'operazione. Ma i lusitani di A Bola si sbilanciano, perché persone vicine al calciatore del Benfica avrebbero confessato come l'arrivo in Italia su sponda nerazzurra affascinerebbe e non poco Kokcu.