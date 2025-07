Inter, Calhanoglu e Sommer assieme in vacanza: il Galatasaray 'apprezza'

Uno scatto social, normalissimo in un periodo di vacanza come questo. Ma luglio è anche pieno calciomercato e i protagonisti della foto non sono due calciatori qualunque, visto che parliamo di Hakan Calhanoglu e Yann Sommer. Entrambi giocatori dell'Inter ma entrambi accostati con forza al Galatasaray che magari avrà visto il post Instagram e, sotto i baffi, si sarà fatto una risata sperando di poterli vedere in maglia giallorossa nella stagione 2025/26.