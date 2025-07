Leandro Paredes è pronto a lasciare la Roma. Nonostante il rallentamento delle ultime settimane, la trattativa tra i giallorossi e il Boca Juniors è finalmente arrivata alla conclusione: accordo trovato per il ritorno in Argentina del centrocampista per 3,5 milioni di euro. Ora Paredes volerà in Argentina per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con gli Xeneizes.