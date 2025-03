L'Inter punta Luis Henrique: sul gioiello del Marsiglia è (ancora) sfida col Bayern

C'è un nuovo nome per il mercato dell'Inter: si tratta di Luis Henrique, stellina del Marsiglia di De Zerbi. Brasiliano, classe 2001, Luis Henrique è un esterno offensivo che può agire su entrambe le fasce. Quest'anno, al suo secondo anno nel Sud della Francia, sotto la guida del tecnico bresciano è arrivata la definitiva consacrazione: il tabellino dice 9 gol e 7 assist in 29 presenze tra Ligue1 e Coppa di Francia, più del doppio di quanti ne aveva fatti nelle stagioni precedenti. Un rendimento che ha fatto girare diverse teste, non solo quelle di Ausilio e Baccin: sul calciatore infatti ci sarebbero diversi top club europei tra cui anche l'eurorivale dei nerazzurri, il Bayern Monaco. Come le leggi di mercato insegnano, più alta è la richiesta e maggiore è il prezzo: il Marsiglia valuta il ragazzo intorno ai 30 milioni di euro, con la speranza che intorno a lui si possa scatenare un'asta. Secondo quanto rivelato da Gianluca di Marzio l'Inter avrebbero chiesto all'OM le condizioni per mettere in piedi l'affare. Un'operazione che potrebbe concretizzarsi anche prima del Mondiale per Club grazie alla finestra di mercato straordinaria voluta dalla Fifa nei primi giorni di giugno per permettere ai club qualificati di puntellare la rosa in vista del torneo negli Stati Uniti.