Inter, tentazione Pep per Dumfries: il City prepara l’assalto

Al Manchester City piace molto anche Wesley, esterno brasiliano del Flamengo finito nel mirino della Roma. Se Guardiola dovesse scegliere per un’opzione più giovane, allora Dumfries potrebbe restare a Milano. In caso contrario l’Inter si deve cautelare, il solo Luis Henrique non basta per la corsia di destra, Darmian e Zalewski rappresentano delle soluzioni in emergenza, serve un altro titolare in grado di raccogliere l’eventuale eredità di Dumfries. Alla società nerazzurra piace molto Dodò, esterno brasiliano che deve definire il suo futuro con la Fiorentina. Il 26enne ha un contratto con i viola in scadenza nel 2027 e la trattativa per il rinnovo non è così semplice, con l’Inter che potrebbe inserirsi e avrebbe una carta importante da giocarsi. A Firenze infatti piace molto Sebastiano Esposito, reduce da un’ottima stagione in prestito a Empoli ma che non rientra nei piani della società nerazzurra. L’attaccante lascerà l’Inter a titolo definitivo e la Fiorentina già nei giorni scorsi aveva richiesto informazioni. Esposito può essere inserito in un’eventuale trattativa per Dodò che può diventare l’erede di Dumfries. Tutto dipende da Guardiola e dagli otto giorni che separano l’Inter dalla scadenza della clausola rescissoria dell’olandese.