Il Barcellona sta spingendo da settimane per assicurarsi Luis Diaz dal Liverpool. La trattativa non è delle più semplici, fa sapere Diario As, e a complicare la faccenda ci sarebbe anche una richiesta del calciatore colombiano. Quale? Avere un risarcimento dai blaugrana nel caso il Barcellona non riuscisse a tesserarlo entro il 31 agosto per i noti problemi economici.