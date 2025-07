Inter: scaduto il tempo per la clausola di Thuram, per il club è incedibile a meno di offerte monstre

Un finale di stagione tormentato dagli infortuni, un Mondiale per Club da "quasi" spettatore e il dissidio con capitan Lautaro non cambiano i piani dell'Inter per Marcus Thuram: l'attaccante francese è considerato dal club una pedina centrale del nuovo corso targato Cristian Chivu e non ha alcuna intenzione di privarsene. A rafforzare la posizione dei nerazzurri anche il fatto che la clausola inserita nel contratto (pari a 85 milioni) è scaduta ieri sera a mezzanotte: chi ora mai lo volesse è chiamato a presentarsi in Viale della Liberazione e trattare direttamente con Marotta e Ausilio.