Giovane, Ordonez e... Stankovic: gli intrecci di mercato di un'Inter che si 'svecchia"

Su Ordonez si è già scritto. La difesa nerazzurra sarà rivoluzionata con gli addii a fine stagione di Acerbi e, probabilmente, di De Vrij: dell'ecuadoriano piacciono le doti fisiche e tecniche e ha colpito la personalità. A ventuno anni è già pilastro della difesa del Bruges, impressionando anche nelle sfide di Champions attentamente monitorate dagli scout interisti. Al momento il suo cartellino non vale meno di 25 milioni ma le quotazioni sono in netta risalita. Stesso discorso per Stankovic che, ricordiamo, l'Inter può riportare a Milano la prossima estate versando nelle casse del club belga 23 milioni (due in più se il riscatto scattasse tra due estati). Il figlio d'arte nerazzurro ha risvegliato con le sue prestazioni l'interesse di club di Premier come Tottenham e Newcastle, ma il filo diretto con la casa madre non è mai stato reciso. Con il Bruges se ne discuterà a tempo debito, inserendo nei colloqui anche Ordonez, provando così ad anticipare una concorrenza destinata a farsi mese dopo mese sempre più aggressiva.