Inter con Lautaro e Thuram nel derby col Milan: per Chivu una coppia d'attacco 'quasi inedita'

Si fa presto a dire Lautaro-Thuram coppia d'attacco titolare dell'Inter! Certo, sulla carta lo sono, o meglio dovrebbero esserlo, ma nella realtà, sul campo, questo valeva sicuramente l'anno passato. Oggi no, oggi è diverso. Un po' per l'esplosione di Bonny ed Esposito, un po' per l'infortunio che ha tenuto Thuram in stand-by per quasi quaranta giorni, ma tanto è: sinora il capitano e il francese sono stati in campo assieme solo in cinque partite (quattro di campionato e una di Champions, tre vittorie e due ko) per un totale di 351 minuti (355 quelli giocati dall'argentino con Bonny e 436 quelli assieme a Pio Esposito).