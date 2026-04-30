Il Galatasaray spera in un altro affare 'alla Osimhen': nel mirino c'è Leao

Rafa Leao via dal Milan in estate? Possibile. Il portoghese, che nei scorsi giorni ha sospeso il suo account Instagram dopo gli ennesimi fischi di parte di San Siro, potrebbe valutare davvero di cambiare aria, e alla finestra c'è anche un club turco. Trattasi del Galatasaray che, secondo Fanatik avrebbe fiutato un affare 'alla Osimhen'. L'intenzione dei turchi infatti, sarebbe quella di ripetere quanto fatto con l'attaccante nigeriano quando sfruttarono la rottura tra il calciatore e il Napoli per imbastire l'affare. Sul fronte Leao non c'è alcuna rottura, ma sicuramente un malumore da parte dell'ex Lille che adesso potrebbe prendere davvero in considerazione l'idea di lasciare Milano.