Inter, la festa è vicina: stanziato il bonus scudetto per i giocatori

Inter-Parma possibile match point per i nerazzurri: in caso di vittoria contro i gialloblù, il 21.mo scudetto sarà matematico. In attesa dell'aritmetica e della festa scudetto, Oaktree ha già stanziato i bonus per la vittoria del campionato: in totale, sommano calciatori e staff tecnico, il premio ammonterà a 6 milioni di euro complessivi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.