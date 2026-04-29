L'Inter blinda il recordman Dimarco: sarà esercitata la clausola unilaterale di rinnovo

Per piede e numero di assist è il miglior numero 10 non numero 10 d'Europa. Federico Dimarco, 18 assist in stagione, è una specie di miniera d'oro per Cristian Chivu che, dopo una stagione un po' sottotono, lo ha riportato a livelli altissimi. Non è un caso, quindi, che l'Inter abbia deciso di blindare l'esterno sinistro e di esercitare, di conseguenza, la clausola unilaterale presente nel contratto di Dimarco estendendo la scadenza dal 2027 al 2028. Una scelta più che logica ma ancora provvisoria, perché immediatamente dopo il club e il giocatore si siederanno attorno a un tavolo per parlare di un rinnovo più ampio, probabilmente fino al 2030, con relativo ritocco al rialzo dell'attuale ingaggio da 4 milioni.



Ritocco più che meritato, numeri alla mano. Come detto, Dimarco è fresco di record grazie al doppio assist della sfida contro il Torino (il primo per Thuram, il secondo da angolo per Bisseck) che gli ha consentito di toccare la mostruosa quota 18 in 32 partite (cui vanno aggiunti 6 gol). Prima di lui il primato apparteneva al Papu Gomez (16 assist in una stagione con l'Atalanta). Anche di qui, di conseguenza, la decisione dell'Inter di tenerselo stretto puntando su di lui almeno per altre due stagioni.