Real Madrid, piace Szoboszlai

21 Nov 2025 - 13:28
Il Real Madrid ha iniziato la sua stagione con il piede giusto sia in Liga che in Champions League, ma continua a essere alla ricerca di profili che possano rinforzare ulteriormente la rosa. L'ultima, clamorosa idea potrebbe arrivare dall'Inghilterra, più precisamente dal Liverpool: l'intenzione di Florentino Perez, infatti, sarebbe quella di portare Szoboszlai in Spagna. Secondo El Chiringuito, i blancos avrebbero anche pensato a un assalto invernale per tentare il giocatore, anche se al momento il suo addio al Liverpool non sembra essere in programma. I reds, infatti, stanno vivendo una stagione altalenante e non vorrebbero privarsi di un profilo così importante, a maggior ragione per la scadenza di contratto fissata nel 2028. 

