Barça, Laporta chiude al ritorno di Messi: "Irrealistico"

La visita nella notte al Camp Nou testimoniata dalle foto poi postate sui social ha acceso le fantasia di milioni di tifosi. Ma a sentire il presidente Laporta, non sarà una storia a lieto fine quella tra il Barcellona e Leo Messi. Il numero uno dei blaugrana ha spento così le voci su un possibile ritorno del fenomeno argentino: "È un’aspettativa irrealistica. Al momento, ha un contratto con l’Inter Miami. Ha anche 38 anni e il club sta costruendo un progetto per il presente e per il futuro. È complicato, e se vivi nel passato difficilmente vai avanti”.