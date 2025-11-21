Milan, l'ex Suso rivela: "Mi voleva l'Inter, avrebbero anche pagato la clausola"

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Suso ha rivelato un interessante retroscena di mercato risalente alla sua avventura in rossonero. Queste le parole dello spagnolo in merito a un interessamento dei nerazzurri: "Lo ricordo perfettamente. Io potevo liberarmi con il pagamento di una clausola e l’Inter voleva pagarla. Spalletti mi chiamò e gli parlai al cellulare. Il fatto che l’Inter mi volesse era un orgoglio ma io ero del Milan. Ho detto di no: non sarebbe stato giusto, per quello che avevo vissuto a Milano".