Milan e Inter su Leoni a suon di contropartite, ma il Parma vuole resistere

L'ultima mossa in ordine cronologico riguarda proprio i rossoneri che starebbero pensando di inserire Lorenzo Colombo nell'affare, cartellino da aggiungere a 15 milioni cash da versare al Parma. Vero che i gialloblù stanno per cedere Bonny all'Inter e quindi servirebbe un rinforzo in attacco ma d'altro canto se proprio decidessero di cedere Leoni non vorrebbero contropartite o, quantomeno, avrebbero intenzione di affrontare separatamente l'acquisto della punta.