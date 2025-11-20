Inter, Marotta: "Derby epocale, Pio Esposito un predestinato. Adeyemi? Non ora"

Il primo derby da co-proprietari di San Siro

Il presidente apre con un richiamo ai rapporti con il Milan: "Quella tra noi e il Milan è una sana rivalità. Amici sempre e antagonisti nei 90 minuti, nel nome della sana attività sportiva". Parole che anticipano il significato della sfida di domenica, la prima con Inter e Milan co-proprietari dello stadio. "Sarà la prima volta che faremo il derby a San Siro da proprietari. Ha un significato epocale e ha tracciato un solco importante per il futuro. Ci sarà rispetto per i valori e le emozioni che si sono vissute in quello stadio", spiega Marotta. Un derby che diventa quindi anche simbolo di un progetto comune, capace di trasformarsi nelle intenzioni del presidente nerazzurro in "uno spot per tutto il movimento calcistico".