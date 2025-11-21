Bologna, due nomi per il futuro

Il Bologna sta vivendo un inizio di stagione da sogno, sulla scia di quanto fatto vedere nelle due passate stagioni, proprio per questo la dirigenza rossoblu vuole rimanere vigile sul mercato per non rischiare di indebolirsi. A tal proposito, due pilastri della rosa attuale, Freuler e Castro, potrebbero salutare Bologna nelle prossime sessioni di mercato e la società starebbe già studiando dei nomi con cui poterli rimpiazzare. Le idee di Di Vario e Sartori potrebbero portare a Hakim Sahabo e Younes Ebnoutalib.