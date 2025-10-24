Il Napoli e gli assalti estivi a Francesco Pio Esposito: doppio no dell'Inter

Nonostante la determinazione del Napoli, la posizione dell'Inter è rimasta granitica. I nerazzurri non hanno voluto prendere in considerazione alcuna trattativa, considerano Francesco Pio Esposito un punto fermo e strategico per l'organico di oggi e, soprattutto, per il domani. La volontà del club è chiara: blindare il suo gioiello, che sta bruciando le tappe e raggiungendo traguardi importanti in tempi rapidi.