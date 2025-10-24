Logo SportMediaset

retroscena

Il Napoli e gli assalti estivi a Francesco Pio Esposito: doppio no dell'Inter

Trova conferma la notizia di calciomercato che avevamo dato mesi fa: Francesco Pio Esposito era nel mirino di Antonio Conte

di Redazione
24 Ott 2025 - 13:56

La notizia che avevamo anticipato mesi fa trova conferma: il Napoli ha fatto sul serio per assicurarsi le prestazioni di Francesco Pio Esposito. Il club azzurro, infatti, aveva individuato nel gioiellino classe 2005 dell'Inter l'attaccante ideale per il proprio futuro. Nonostante il forte interesse, i nerazzurri hanno eretto un muro, respingendo ogni tentativo.

Il doppio assalto del Napoli per il talento interista

Come riportato da Il Mattino, il club campano ha portato avanti più di un tentativo nel corso della passata stagione per vestire d'azzurro il giovane bomber:

  1. Primo tentativo in autunno della scorsa stagione.
  2. Secondo tentativo all'inizio dell'estate, poco prima che il ragazzo partisse per la tournée negli Stati Uniti con l'Inter.

L'interesse del Napoli era concreto e mirava a blindare un talento generazionale per il reparto offensivo e prendere l'eredità di Lukaku, poi trovata in Lucca e Hojlund.

L'Inter respinge l'offerta: Esposito punto fermo

Nonostante la determinazione del Napoli, la posizione dell'Inter è rimasta granitica. I nerazzurri non hanno voluto prendere in considerazione alcuna trattativa, considerano Francesco Pio Esposito un punto fermo e strategico per l'organico di oggi e, soprattutto, per il domani. La volontà del club è chiara: blindare il suo gioiello, che sta bruciando le tappe e raggiungendo traguardi importanti in tempi rapidi.

