Il Napoli e gli assalti estivi a Francesco Pio Esposito: doppio no dell'Inter

Trova conferma la notizia di calciomercato che avevamo dato mesi fa: Francesco Pio Esposito era nel mirino di Antonio Contedi Redazione
La notizia che avevamo anticipato mesi fa trova conferma: il Napoli ha fatto sul serio per assicurarsi le prestazioni di Francesco Pio Esposito. Il club azzurro, infatti, aveva individuato nel gioiellino classe 2005 dell'Inter l'attaccante ideale per il proprio futuro. Nonostante il forte interesse, i nerazzurri hanno eretto un muro, respingendo ogni tentativo.
Come riportato da Il Mattino, il club campano ha portato avanti più di un tentativo nel corso della passata stagione per vestire d'azzurro il giovane bomber:
L'interesse del Napoli era concreto e mirava a blindare un talento generazionale per il reparto offensivo e prendere l'eredità di Lukaku, poi trovata in Lucca e Hojlund.
Nonostante la determinazione del Napoli, la posizione dell'Inter è rimasta granitica. I nerazzurri non hanno voluto prendere in considerazione alcuna trattativa, considerano Francesco Pio Esposito un punto fermo e strategico per l'organico di oggi e, soprattutto, per il domani. La volontà del club è chiara: blindare il suo gioiello, che sta bruciando le tappe e raggiungendo traguardi importanti in tempi rapidi.
