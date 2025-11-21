Juventus, due profili monitorati in Serie A

La Juventus continua a guardarsi intorno in vista delle prossime finestre di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un rappresentante dello scouting bianconero sarà presente questo fine settimana allo Stadio Bentegodi in occasione di Verona-Parma per studiare da vicino due giocatori. I profili monitorati sarebbero quelli di Giovane, attaccante degli scaligeri, e Adrian Bernabé, centrocampista dei ducali. Entrambi i giocatori hanno attirato l'attenzione della dirigenza bianconera, consapevole del fatto che potrebbe essere difficile riuscire a portarli a Torino. Su Bernabé, infatti, il Parma ha intenzione di alzare il muro almeno fino a giugno, consapevole dell'importanza del centrocampista per il raggiungimento della salvezza. Giovane, invece, piace a tutti i grandi club italiani, con Inter e Milan che avrebbero già visionato l'attaccante e la Roma che avrebbe chiesto informazioni.