Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juventus, due profili monitorati in Serie A

21 Nov 2025 - 14:19
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus continua a guardarsi intorno in vista delle prossime finestre di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un rappresentante dello scouting bianconero sarà presente questo fine settimana allo Stadio Bentegodi in occasione di Verona-Parma per studiare da vicino due giocatori. I profili monitorati sarebbero quelli di Giovane, attaccante degli scaligeri, e Adrian Bernabé, centrocampista dei ducali. Entrambi i giocatori hanno attirato l'attenzione della dirigenza bianconera, consapevole del fatto che potrebbe essere difficile riuscire a portarli a Torino. Su Bernabé, infatti, il Parma ha intenzione di alzare il muro almeno fino a giugno, consapevole dell'importanza del centrocampista per il raggiungimento della salvezza. Giovane, invece, piace a tutti i grandi club italiani, con Inter e Milan che avrebbero già visionato l'attaccante e la Roma che avrebbe chiesto informazioni. 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:19
Juventus, due profili monitorati in Serie A
13:28
Real Madrid, piace Szoboszlai
12:33
Bournemouth, Semenyo può partire già a gennaio
11:31
Atalanta, occhi su Hakim Sahabo
10:00
Parma, visite mediche per Guaita