Bonny, l'Inter non si fida del Napoli: fissato incontro col Parma per chiudere

Non è un mistero che all'Inter piaccia, e anche molto, Ange-Yoan Bonny: lo ha ammesso lo stesso Giuseppe Marotta ai microfoni Mediaset prima del match contro l'Urawa Red Diamonds. Comprensibilmente il presidente nerazzurro non ha voluto approfondire troppo l'argomento, che qualsiasi parola di troppo nel mercato può spostare cifre e prospettive: "È un nome che è nel nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito e lo faremo con calma. Di sicuro ci interessa".