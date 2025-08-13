Logo SportMediaset
INTER

Inter, il Fulham piazza l'affondo per Taremi: da risolvere il nodo ingaggio

L'attaccante iraniano e il futuro in Premier: i londinesi hanno sorpassato il Leeds

13 Ago 2025 - 08:46

Il futuro di Taremi in Inghilterra: dichiaratamente fuori dai piani dell'Inter, l'attaccante iraniano pare a questo punto a un passo dalla premier. Il Fulham avrebbe infatti piazzato lo scatto decisivo per assicurarsi l'attaccante ex Porto: i londinesi hanno superato la concorrenza di Leeds United, Nottingham Forest (e secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport anche del Nizza) ma ora per finalizzare l'accordo chiedono uno sforzo economico all'attaccante iraniano: Taremi è chiamato a rivedere al ribasso le richieste di stipendio rispetto ai 3 milioni di euro che percepisce a Milano con un contratto fino al 2026. Sinora il giocatore, che ha rifiutato le offerte sudamericane di Botafogo e Flamengo per poter continuare a giocare in Europa, ha sempre assicurato all'Inter di non voler ostacolare la sua cessione e in casa nerazzurra contano di poter chiudere in tempi relativamente brevi. In ogni caso, ancora in Iran, Taremi non farà più ritorno ad Appiano.

inter
taremi
fulham
leeds

