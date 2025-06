Inter, a Chivu manca qualità tra mediana e attacco: e se Valentin Carboni...

Inter, buona la seconda. Dopo il pareggio contro il Monterrey, arriva la prima vittoria targata Cristian Chivu per i nerazzurri che, battendo in rimonta l'Urawa Red Diamonds, ha messo in discesa la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Tre punti che fanno morale ma non cancellano ciò che si era già visto all'esordio contro i messicani, la squadra è ancora spremuta mentalmente e fisicamente da un finale di stagione logorante, non solo per i risultati in campo ma per tutto ciò che ne è conseguito, ribaltone in panchina in primis. Cose che possono rallentare pure l'inserimento dei nuovi, come ha dimostrato ieri Luis Henrique, incolore soprattutto nella qualità che gli si chiede di più: il puntare l'uomo per dribblarlo.