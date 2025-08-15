Il Lille punta Pavard: con l'addio del francese l'Inter può regalare un nuovo difensore a Chivu

© IPA | Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool per 35 milioni più una percentuale sull'eventuale rivendita
La trattativa è complicata ma i transalpini faranno un tentativo
L'Inter ha intenzione di mettere mano alla difesa in queste ultime settimane di mercato. I nerazzurri vorrebbero regalare a Chivu almeno un rinforzo, ma molto dipenderà dal mercato in uscita. Il club 20 volte Campione d'Italia ha individuato in Benjamin Pavard il centrale sacrificabile e ad aiutare le mosse del ds Ausilio potrebbe essere un club francese. Esattamente il Lille, conferma Footmercato, che farebbe dell'ex Bayern Monaco il profilo preferito per rinforzare il reparto arretrato.
In Viale della Liberazione si aspettano un'offerta congrua: non verranno fatte barricate anche in virtù dei 5 milioni di euro di stipendio che l'Inter deve garantire fino al 2028 al classe 1996, non irreprensibile nell'ultima stagione sotto la gestione Inzaghi. Il Lille, che ha cercato anche Calabria (finirà al Panathinaikos) oltre a Diego Carlos, vorrebbe riportare a casa Pavard, cresciuto proprio nel settore giovanile dei transalpini. Dopo Giroud il Lille ha intenzione di provare un altro colpo da novanta, anche se la dirigenza è ben consapevole delle difficoltà di un affare che, alle giuste condizioni, aiuterebbe l'Inter a ringiovanire (e rafforzare) la difesa.
