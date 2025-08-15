Il Lille punta Pavard: con l'addio del francese l'Inter può regalare un nuovo difensore a Chivu

L'Inter ha intenzione di mettere mano alla difesa in queste ultime settimane di mercato. I nerazzurri vorrebbero regalare a Chivu almeno un rinforzo, ma molto dipenderà dal mercato in uscita. Il club 20 volte Campione d'Italia ha individuato in Benjamin Pavard il centrale sacrificabile e ad aiutare le mosse del ds Ausilio potrebbe essere un club francese. Esattamente il Lille, conferma Footmercato, che farebbe dell'ex Bayern Monaco il profilo preferito per rinforzare il reparto arretrato.