Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: Valentin Carboni regala la prima vittoria a Chivu

In una situazione sempre più difficile, davanti a 7mila tifosi nipponici colorati e rumorosi, la maggiore classe dell'Inter è venuta fuori del finale con i colpi dei singoli. Prima Lautaro ha girato in rete con una sorta di rovesciata il calcio d'angolo di Barella firmando il pareggio del campione, poi in pieno recupero è arrivato il diagonale vincente di Valentin Carboni sfruttando un rimpallo in area che gli ha apparecchiato il pallone da ottima posizione. Da segnalare per l'Inter l'esordio per Francesco Pio Esposito, subentrato all'intervallo al fratello Sebastiano.